Calciomercato Lazio | Novità su D'Ambrosio: fissato un incontro...

Lazio a caccia del colpo a parametro zero. Secondo le ultime indiscrezioni, il club biancoceleste starebbe pensando di mettere sotto contratto Danilo D'Ambrosio, svincolato dall'Inter dopo nove anni di permanenza. Il difensore ex Torino potrebbe essere l'ultimo tassello in più per completare la rosa a disposizione di Sarri. Un'aggiunta da valutare in termini di esperienza. Tuttavia resta un'operazione assai marginale che nel panorama dei colpi possibili e probabili in casa Lazio verrebbe in seconda o terza battuta. Infatti, Gianluca Di Marzio aggiunge che è stato fissato per la settimana prossima un incontro per decidere se portare avanti questa operazione. Ore di riflessione in casa Lazio, D'Ambrosio può essere un'occasione da sfruttare per allungare la rosa.