Juve - Lazio, il gol di Vlahovic e l'audio del Var: Rocchi spiega l'episodio

Ecco la novità assoluta: dalla giornata di oggi, su Dazn, e alla presenza in studio di Gianluca Rocchi, sono stati mandati in onda gli audio dei dialoghi tra arbitro e sala Var della penultima giornata di Serie A. Nella lente d'ingrandimento, il gol di Vlahovic in Juve - Lazio, "viziato" dalla pallone di MacKennie che, dalle immagini, sembrava esser andato oltre la linea che delimita il terreno di gioco. Prima - si ascolta - è stato analizzato il fallo su Immobile. "Per me non è assolutamente fallo, è un corpo a corpo", l'idea dell'arbitro, confermato poi dagli assistenti in sala Var: "Il fallo non è niente". Parecchi dubbi in più sul pallone fuori. In questo caso ci si affida a varie inquadrature, chiamando in causa anche le riprese utilizzate per il fuorigioco semi-automatico. "No, non c'è evidenza. Perché la prospettiva non c'è", prosegue il Var Irrati. E infine il verdetto: "Il gol è regolare".

La spiegazione di Rocchi

Tornati in studio, arriva il commento e la spiegazione del designatore Rocchi: "Questa è una decisione veramente molto complessa, difficile da valutare nonostante in Italia abbiamo una tecnologia molto completa. Irrati ha utilizzato anche le EPTS proprio per cercare la verità, cerca in tutti i modi di capire se c'è una camera che gli può dare una certezza. Dal momento in cui non trova una certezza, correttamente, seguendo rigidamente il protocollo, concede il gol poiché era stata quella la decisione dell'arbitro".

