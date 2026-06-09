Una Lazio all'italiana: le richieste di Gattuso per il mercato

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RASSEGNA STAMPA - Gennaro Gattuso ha già dato le prime indicazioni di mercato per costruire la sua Lazio. Nel summit con Lotito e Fabiani a Formello della scorsa settimana, infatti, si è parlato anche di mercato e possibili rinforzi. Gattuso non ha fatto richieste troppo specifiche, ma la rosa biancoceleste va rinforzata, ma soprattutto in virtù di partenze di uomini chiave come Romagnoli.

Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, Ringhio avrebbe chiesto due difensori, un centrocampista, un centravanti e un esterno offensivo. In attesa di sapere il verdetto della Commissione per il controllo dei club professionistici (arriverà a fine giugno), la Lazio si sta guardando intorno e studia diversi profili.

L'ex ct dell'Italia sembra avere una preferenza per i profili italiani, rimanendo sulla scia della sua ultima esperienza in Nazionale. I nomi più gettonati per la difesa sono infatti quelli di Diego Coppola del Brighton e Faio Chiarodia del Borussia Monchengladbach; mentre per il centravanti si pensa a Sebastiano Esposito del Cagliari (8 gol in stagione) e Roberto Piccoli della Fiorentina (9 gol in 44 gare con la Viola).

La via "italiana" non è però l'unica: vanno tenuti comunque in considerazione i nomi di Diogo Leite e Sergi Dominguez per la difesa; così come quelli di Santi Gimenez, che piace tanto a Gattuso, e Isak Bjerkebo per il reparto offensivo.

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