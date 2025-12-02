Lazio, Insigne e Ilic priorità per gennaio: le strategie

Sono da sempre i nomi preferiti da Sarri, ma per tesserarli deve prima uscire qualcuno over 22

RASSEGNA STAMPA - Insigne e Ilic, ancora loro: sono i due nomi in cima alla lista di Sarri per il mercato di gennaio. Ora tocca alla società capire come e se accontentarlo. La finestra invernale sarà infatti molto rigida: si potrà acquistare solo dopo aver ceduto, anche perché i 17 posti “over 22” della lista campionato sono già tutti occupati.

nsigne è svincolato, ma per tesserarlo servirebbe comunque liberare una casella. Tra i possibili sacrificati c’è Dele-Bashiru, reintegrato al posto di Hysaj prima di Milan–Lazio, ma comunque inserito da Sarri tra i cedibili. Ilic, invece, potrebbe arrivare in uno scambio con il Torino che coinvolgerebbe Noslin.

Le richieste del tecnico secondo il Corriere dello Sport sono tre: una mezzala, un vice Zaccagni e un regista in più, nonostante i rientri di Rovella e Cataldi previsti per inizio gennaio. Un terzino verrebbe preso solo in caso di addio anticipato di Tavares, altrimenti se ne riparlerà a giugno. Sarri preferirebbe avere un regista aggiuntivo perché Rovella ha già perso due mesi provando la terapia conservativa e, pur essendosi operato come Zaccagni, i tempi e le garanzie del recupero restano da verificare.

Il problema è lo spazio in lista: se fosse un over, non basterebbe liberarsi di Belahyane (under 23 e che quindi non occupa slot). Per questo la società sta valutando un profilo under 23, italiano o straniero. A fine novembre, nel vertice di Formello, Lotito, Fabiani e Sarri hanno definito la strategia. Insigne è ritenuto il vice Zaccagni ideale, anche se il ruolo da “riserva” gli starebbe stretto. È fermo da mesi, ha 34 anni e mezzo e vuole rilanciarsi: accetterebbe di buon grado pur di tornare a lavorare con Sarri.