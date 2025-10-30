Lazio, rebus Isaksen: Sarri studia l'assetto anti-Pisa
RASSEGNA STAMPA - Maurizio Sarri prova a fugare gli ultimi dubbi verso la sfida contro il Pisa. Dopo l'ottima prova contro la Juve, il Comandante non vorrebbe cambiare, ma bisogna anche tenere conto delle fatica che alcuni giocatori potrebbero accusare, dopo essere stati chiamati a fare gli straordinari a causa delle numerose defezioni delle ultime settimane.
Uno dei dubbi di Mau per la gara contro i neroblu riguarda la fascia sinistra, dove nutre qualche dubbio su Isaksen. Reduce dalla prova straordinaria contro i bianconeri, il danese ha accusato la fatica di chi ha corso ben 10,9 chilometri, spendendosi senza sosta per la squadra, e potrebbe anche partire dalla panchina.
Come riporta il Corriere dello Sport, Sarri avrebbe provato anche Noslin e Pedro a sinistra, oltre proprio a Isaksen che, comunque, resta il favorito per una maglia da titolare. Il tecnico deciderà in giornata chi far partire dal primo minuto