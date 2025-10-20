Lazio, Zaccagni si sacrifica per la squadra: ritorno lampo a Bergamo - FOTO
20.10.2025 15:15 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Tutto per la Lazio. Con grande sorpresa, Mattia Zaccagni non solo è stato convocato per la gara contro l'Atalanta, ma ha anche giocato dal primo minuto. Solo due settimane fa, infatti, si era fermato per un problema muscolare saltando la partita contro il Torino. A Bergamo, invece, ha stretto i denti e si è messo subito a disposizione della squadra. Su Instagram ha pubblicato alcune foto della sua prestazione, di grande sacrificio e applicazione vista la pericolosità dei nerazzurri di Juric. Di seguito il post.