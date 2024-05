Calciomercato Lazio | Accelerata per Tchaouna: c'è la clausola

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

CALCIOMERCATO LAZIO - La Lazio accelera per Loum Tchaouna. Incontro a fine campionato tra Fabiani e la Salernitana per definire i dettagli dell'accordo che però già c'è sia tra società che con il calciatore. Come appreso dalla nostra redazione, per il calciatore c'è una clausola da 8 milioni. Il club capitolino anticipa i tempi per consegnare subito il primo acquisto a Tudor e per avere il classe 2003 subito a disposizione ad Auronzo. Operazione in chiusura.

Sabato sera, l'attaccante granata giocherà a San Siro contro il Milan e vuole chiudere con una grande prestazione per mettersi ancora di più in mostra. La Salernitana, invece, deve fare bene i conti sulla sua cessione: l’anno scorso era arrivato gratuitamente dal Rennes, ma con il 40% da riconoscere alla società francese in caso di rivendita. Lo riporta Il Corriere dello Sport.

Da non cancellare dalla lista degli obiettivi anche Boulaye Dia. Ha una valutazione più alta nonostante l'annata complicata. Ha ricevuto qualche avance anche dalla Premier League. La Lazio valuterà, offre garanzie da un punto di vista qualitativo, ma per prezzistica e impiego non convince. Ve lo abbiamo raccontato noi pochi giorni fa. Ore calde sull'asse Roma-Salerno.