DIRETTA - Bologna-Lazio 0-0: duplice fischio, finisce il primo tempo
Serie A Enilive | 30ª giornata
Domenica 22 marzo 2026, ore 15:00
Stadio Renato Dall`Ara, Bologna
BOLOGNA-LAZIO 0-0
BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Zortea, Vitik, Heggem, Miranda; Moro, Sohm; Orsolini, Bernardeschi, Rowe; Castro.
A disp.: Pessina, Franceschelli, Helland, Freuler, Casale, Joao Mario, Ferguso, Lykogiannis, Dallinga, Lucumi, Cambiaghi, Dominguez.
All.: Vincenzo Italiano
LAZIO (4-3-3): Motta; Marusic, Gila (25' Provstgaard), Romagnoli, Nuno Tavares; Dele-Bashiru, Patric, Taylor; Isaksen, Maldini, Pedro.
A disp.: Furlanetto, Giacomone, Pellegrini, Noslin, Dia, Ratkov, Belahyane, Cancellieri, Hysaj, Przyborek, Lazzari, Farcomeni.
All.: Marco Ianni.
Arbitro: Ermanno Feliciani (sez. Teramo), Assistenti: Berti - Laudato, IV ufficiale: Zanotti, V.A.R.: Di Paolo, A.V.A.R.: Giua.
Ammoniti:
PRIMO TEMPO
45'+2' Duplice fischio dell'arbitro: finisce in questo momento il primo tempo di Bologna-Lazio.
45' Comunicato in questo momento l'extra-time: si giocherà per altri due minuti.
45' Che bella occasione della Lazio! S'accende Tavares, penetra bene e mette una palla perfetta in area di rigore, s'immola Vitik!
42' Parte Tavares: Marusic viene anticipato da Vitik, ma la Lazio rimane in possesso palla.
40' Pedro frutta un errore del Bologna per servire Maldini, che scambia bene con Isaksen. L'azione si conclude con il fallo subito da Provstgaard e dunque il calcio di punizione in favore della Lazio.
34' Grande occasione della Lazio, con Marusic, imbeccato alla perfezione da Isaksen, che vede Ravaglia un po' fuori dai pali e prova subito la conclusione con un tiro-cross, che si perde fuori di poco.
32' Bologna sempre più pericolosa in questo frangente di gioco. L'azione prosegue con l'intervento di Provstgaard su Castro, che va a terra. Conclude il gioco e arriva il tentativo di conclusione di Moro, che però viene disinnescato dalla Lazio.
28' Maldini allarga per Pedro, che prova a servire Isaksen al centro dell'area: anticipa Heggem.
25' Il cambio si concretizza: fuori Gila, che esce dal campo zoppicando, dentro Provstgaard.
25' Gioco fermo, con i giocatori che ne approfittano per improvvisare un cooling break.
24' Gioco fermo: Romagnoli si tiene la schiena, ma si ferma Mario Gila. Provstgaard entrerà al suo posto e dunque primo cambio obbligato per Ianni, che sostituisce lo squalificato Sarri.
23' Interessante il lungo lancio all'indirizzo di Isaksen, che si libera - in maniera irregolare - di Miranda. Calcio di punizione in favore del Bologna.
21' Grande occasione del Bologna, con Moro che colpisce l'incrocio dei pali! Intanto inizia il riscaldamento a bordo campo Provstgaard, forse qualche problema per Romagnoli.
18' Contropiede Lazio dopo una buona azione del Bologna, che si conclude con la botta di Maldini verso la porta difesa da Ravaglia. La palla esce fuori almeno di un metro e mezzo.
15' Rowe interviene irregolarmente su Isaksen. Breve colloquio tra l'arbitro e Bernardeschi che, probabilmente, avrebbe voluto che il direttore di gara non fermasse neanche il gioco.
14' Si fa vedere il Bologna dalle parti di Motta: ci prova Orsolini, con una conclusione potente che viene murata dalla retroguardia biancoceleste.
11' Palla avanti di Romagnoli alla ricerca di Isaksen: il passaggio è troppo lungo e si perde direttamente in out.
9' Ottima progressione offensiva di Marusic, che penetra bene in area di rigore superando gli avversari. Ci pensa Ravaglia a intervenire, togliendo al montenegrino la chance della conclusione.
7' Bernardeschi crossa su Orsolini, che supera Tavares e serve Castro. L'argentino riceve spalle alla porta. Interviene un compagno di squadra con la conclusione dal limite dell'area, che colpisce lo stesso numero 9 del Bologna.
5' Dalla bandierina va Tavares: Pedro colpisce di testa, Marusic finisce a terra ma non c'è alcun fallo secondo l'arbitro, che fa proseguire il gioco.
4' Ottima azione da parte della Lazio con la verticalizzazione su Marusic: il montenegrino prova il cross in area, buono il ripiegamento difensivo di Rowe, con cui mette la palla in out. Corner per i biancocelesti.
2' Isaksen scambia con Dele-Bashiru, che poi si porta sul fondo per crossare al centro. Chiude Heggem, che subisce fallo dal centrocampista della Lazio. Palla a Ravaglia per riprendere il gioco.
1' Arriva il fischio d'inizio dell'arbitro Feliciani: inizia in questo momento Bologna-Lazio.
Buonasera amiche ed amici de Lalaziosiamonoi.it da Elena Bravetti e benvenuti alla diretta scritta di Bologna-Lazio, gara valida per il trentesimo turno di Serie A. Appuntamento alle 15.00 per il fischio d'inizio del match.