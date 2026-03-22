IL TABELLINO di Inter - Lazio Primavera 3-2

22.03.2026 15:00 di  Christian Gugliotta   vedi letture
IL TABELLINO di Inter - Lazio Primavera 3-2

Primavera 1 | 31ª giornata

Domenica 22 marzo 2026, ore 13:00

KONAMI Football Centre in memory of Giacinto Facchetti, Milano

Inter - Lazio Primavera 3-2

Marcatori: Bordon (9', L), Sulejmani (18', L), Zouin (54', I), Marello (rig., 87', I), Bovio (90'+5', I).

INTER: Taho; Marello, Cerpelletti (52' Kukulis), Zouin, Zarate, Bovio, Venturini, El Mahboubi, Ballo (52' Nenna), Mancuso (76' Gjeci), Jakirovic. A disp.: Farronato, Kartelo, Putsen, Virtuani, Breda, Williamson, Slatina, Jaiteh. All.: Benito Carbone.

LAZIO (3-5-2): Pannozzo; Ciucci (76' Pernaselci), Bordon, Bordoni; Ferrari,  Munoz (69' Battisti), Santagostino, Cuzzarella (87' Canali), Calvani; Sulejmani (76' Marinaj), Serra (87' Sana Fernandes). A disp.: Bosi, Milillo, Gelli, Trifelli, Montano, Morelli. All.: Francesco Punzi.

Arbitro: Massari (sez. Torino)
Assistenti: Montanelli - Schirinzi

NOTE

Ammoniti: Zouin (I), Calvani (L).

Recupero: 1' p.t., 3' s.t.

Christian Gugliotta
autore
Christian Gugliotta
Roma, classe 2003. Laureato in Scienze della Comunicazione a Roma Tre e giornalista pubblicista da febbraio 2025. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.