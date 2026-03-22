IL TABELLINO di Inter - Lazio Primavera 3-2
Primavera 1 | 31ª giornata
Domenica 22 marzo 2026, ore 13:00
KONAMI Football Centre in memory of Giacinto Facchetti, Milano
Inter - Lazio Primavera 3-2
Marcatori: Bordon (9', L), Sulejmani (18', L), Zouin (54', I), Marello (rig., 87', I), Bovio (90'+5', I).
INTER: Taho; Marello, Cerpelletti (52' Kukulis), Zouin, Zarate, Bovio, Venturini, El Mahboubi, Ballo (52' Nenna), Mancuso (76' Gjeci), Jakirovic. A disp.: Farronato, Kartelo, Putsen, Virtuani, Breda, Williamson, Slatina, Jaiteh. All.: Benito Carbone.
LAZIO (3-5-2): Pannozzo; Ciucci (76' Pernaselci), Bordon, Bordoni; Ferrari, Munoz (69' Battisti), Santagostino, Cuzzarella (87' Canali), Calvani; Sulejmani (76' Marinaj), Serra (87' Sana Fernandes). A disp.: Bosi, Milillo, Gelli, Trifelli, Montano, Morelli. All.: Francesco Punzi.
Arbitro: Massari (sez. Torino)
Assistenti: Montanelli - Schirinzi
NOTE
Ammoniti: Zouin (I), Calvani (L).
Recupero: 1' p.t., 3' s.t.