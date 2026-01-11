DIRETTA - Verona - Lazio 0-0, ammonito Cancellieri
Serie A Enilive | 20ª giornata
Domenica 11 gennaio 2026, ore 18:00
Stadio Marcantonio Bentegodi, Verona
VERONA - LAZIO 0-0
VERONA (3-5-2): Montipò; Valentini, Nelsson, Bella-Kotchap; Bradaric, Niasse, Gagliardini, Bernede, Frese; Giovane, Orban. A disp.: Perilli, Toniolo, Oyegoke, Nunez, Serdar, Sarr, Slotsager, Kastanos, Harroui, Ebosse, Mosquera, Cham, Elmusrati. All.: Zanetti.
LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Vecino, Cataldi, Taylor; Isaksen, Noslin, Cancellieri. A disp.: Mandas, Furlanetto, Provstgaard, Lazzari, Nuno Tavares, Hysaj, Rovella, Belahyane, Pedro, Ratkov. All.: Sarri.
Arbitro: Guida; Assistenti: Mastrodonato - Bianchini; IV Uomo: Arena; VAR: Meraviglia; AVAR: Fabbri
Ammoniti: 6' Bella-Kotchap (V), 18' Cancellieri (L)
PRIMO TEMPO
20' Conclusione di Orban che non trova la porta. Il giocatore del Verona è anche in fuorigioco netto.
19' Gagliardini travolge Vecino, calcio di punizione per la Lazio.
18' Ammonito Cancellieri per un fallo su Orban.
15' Sceglie il piede debole Isaksen che va al tiro, ma chiama in causa Montipò.
11' Iniziativa del Verona con Giovane che calcia di prima intenzione, provvidenziale l'intervento di Romagnoli.
10' Pellegrini si fa tutto il campo, arriva fino al limite e poi serve Noslin. C'è la chiusura della difesa del Verona.
9' Malinteso Bella-Kotchap - Montipò, va in pressing Noslin. Brivido per il Verona che però si salva.
7' Finta di Pellegrini e traversone di Cataldi su calcio di punizione, il tiro è troppo basso per Cancellieri. La conclusione finisce sul fondo.
6' Ammonito Bella-Kotchap per un intervento su Taylor.
4' Subito una chance per la Lazio! Prima con Isaksen che recupera palla e tiene lontano Valentini, ma sul tiro respinge Bella-Kotchap. Ci prova Noslin di testa, ma la palla finisce alta sopra la traversa.
4' Noslin lancia Cancellieri, ma c'è la chiusura di Nelsson che appoggia a Montipò per il rinvio.
2' Taylor avvia la ripartenza della Lazio sulle tracce di Cancellieri in profondità, ma c'è l'anticipo dell'avversario.
1' È la Lazio a muovere il primo pallone e guadagna subito una rimessa laterale.
1' Fischia l'arbitro: inizia la sfida!
Buonasera amiche ed amici de Lalaziosiamonoi.it e benvenuti alla diretta scritta di Verona-Lazio, gara valida per la ventesima giornata di Serie A. Appuntamento alle 18:00 per il fischio d'inizio del match.
