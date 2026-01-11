DIRETTA - Verona - Lazio 0-0, fischia l'arbitro: inizia la sfida!

DIRETTA - Verona - Lazio 0-0, fischia l'arbitro: inizia la sfida!
Serie A Enilive | 20ª giornata

Domenica 11 gennaio 2026, ore 18:00

Stadio Marcantonio Bentegodi, Verona

VERONA - LAZIO 0-0

VERONA (3-5-2): Montipò; Valentini, Nelsson, Bella-Kotchap; Bradaric, Niasse, Gagliardini, Bernede, Frese; Giovane, Orban. A disp.: Perilli, Toniolo, Oyegoke, Nunez, Serdar, Sarr, Slotsager, Kastanos, Harroui, Ebosse, Mosquera, Cham, Elmusrati. All.: Zanetti.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Vecino, Cataldi, Taylor; Isaksen, Noslin, Cancellieri. A disp.: Mandas, Furlanetto, Provstgaard, Lazzari, Nuno Tavares, Hysaj, Rovella, Belahyane, Pedro, Ratkov. All.: Sarri.

Arbitro: Guida; Assistenti: Mastrodonato - Bianchini; IV Uomo: Arena; VAR: Meraviglia; AVAR: Fabbri

Ammoniti: //

PRIMO TEMPO

1' È la Lazio a muovere il primo pallone e guadagna subito una rimessa laterale. 

1' Fischia l'arbitro: inizia la sfida!

Buonasera amiche ed amici de Lalaziosiamonoi.it e benvenuti alla diretta scritta di Verona-Lazio, gara valida per la ventesima giornata di Serie A. Appuntamento alle 18:00 per il fischio d'inizio del match. 

