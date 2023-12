FORMELLO - Lazio, Romagnoli a parte: tutti i timori di Sarri

Fonte: Carlo Roscito - Lalaziosiamonoi.it

FORMELLO - Differenziato per Romagnoli, prova a rientrare contro il Frosinone almeno tra i convocati. Sarà decisiva la rifinitura di domani pomeriggio, il difensore si era fermato alla vigilia della trasferta di Empoli, aveva accusato un indurimento al polpaccio, aveva appena smaltito una lesione allo stesso muscolo. Oggi ha svolto una seduta a parte (esercitazioni con e senza pallone). Nel pomeriggio non si è visto con il gruppo nemmeno Casale, fermo per problemi intestinali.

Venerdì sera, salvo sorprese, verrà confermata la coppia Patric-Gila. Ai box ci sono Immobile e Luis Alberto (accertamenti in giornata), saranno sostituiti da Castellanos e Kamada nella sfida imminente all'Olimpico. A centrocampo sicuri del posto Guendouzi e Rovella, davanti sono favoriti Felipe Anderson e Zaccagni sulle fasce.

La preoccupazione è più in vista di gennaio: Immobile e Luis verranno valutati quotidianamente, i problemi muscolari potrebbero tenerli fuori per almeno 15-20 giorni. Per il Mago si teme una lesione all'adduttore, per Ciro si tratta di un trauma distrattivo, serviranno nuovi esami per stabilire con precisione i tempi di recupero. Entrambi rischiano l'eventuale derby di Coppa Italia e la Final Four di Supercoppa in programma in Arabia Saudita (19 gennaio).