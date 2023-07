Calciomercato Lazio | Pellegrini, Sarri spinge. E spunta il nome di un baby talento

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA | Sarri spinge per Luca Pellegrini.L'esterno ha dimostrato disponibilità, sarebbe pronto anche a un nuovo sacrificio economico pur di tornare alla Lazio. Ora, però, tocca alla società trovare l'accordo. L'obiettivo è il rinnovo del prestito, rinviando all'estate 2024 l'opzione, non l'obbligo, di acquisto. La trattativa, seppur estenuante, sembra vicina alla conclusione. La Lazio, per non rimanere a bocca asciutta, ha già bloccato Kerkez da una settimana: c'è l'accordo con l'ungherese, non con l'AZ. Gli olandesi chiedono circa 15 milioni, ma Lotito ha messo in stand-by l'operazione: prima vuole capire se riuscirà a tenere Pellegrini a Roma. Dietro le quinte, riporta il Corriere dello Sport, c'è il nome di un baby talento. Si tratta di Niccolò Corrado, classe 2000, mancino della Ternana cresciuto nel vivaio dell'Inter. Il club nerazzurro difficilmente eserciterà l'opzione di riacquisto. Sassuolo e Genoa sono interessate. E anche la Lazio, che avrebbe offerto circa 2 milioni per il suo cartellino.

