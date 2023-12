Calciomercato Roma | Bonucci, Mourinho: "Ve lo dico io come andrà"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Bonucci è il profilo che la Roma avrebbe individuato per rinforzare la difesa, decimata dagli infortuni. L’ex Juventus, dopo l’affare sfumato con la Lazio, è volato in Germania all’Union Berlino, ma la voglia di tornare a casa è tanta e l’occasione offerta dal club giallorosso la coglierebbe al volo. Il difensore è tornato nel Bel Paese per le vacanze di Natale e, come riporta il Corriere dello Sport, avrebbe fatto tappa a Viterbo prima di raggiungere la famiglia in montagna. I contatti con la società vanno avanti da più di una settimana, Tiago pinto è al lavoro per ragionare sulla fattibilità dell’affare: il giocatore potrà firmare solo a giugno e fino a quel momento, se dovesse rescindere con i tedeschi, il club acquirente dovrebbe pagargli gli ultimi mesi versando circa un milione di euro nelle sue tasche.

L’aspetto economico è un dettaglio non indifferente considerando la situazione complicata che la Roma ha dal punto di vista del Fair Play Finanziario, confermata ieri in conferenza stampa post gara dallo stesso Mourinho che ha affermato: “Di mercato non parlo. Se ne parlerà a gennaio, abbiamo ancora una partita prima. Quando si parla di mercato si deve sempre cominciare dal presupposto che la Roma vive una situazione di grande difficoltà con il Fair Play Finanziario. Abbiamo due giocatori fuori lista in Europa League e abbiamo il rischio di prendere qualcuno e restare con tre giocatori fuori dalla lista Uefa. Situazione non facile. Se mi chiedi cosa vorrei io ti dico un difensore top di futuro, ma non andrà così. Non è un dramma. Continueremo a lavorare".

