Lazio, contro il Plzen è emergenza infortuni: aggregati tre Primavera

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Questa sera alle 21.00 la Lazio torna nuovamente in campo in Europa League e lo fa contro il Viktoria Plzen, in Repubblica Ceca. Baroni dovrà fare i conti con le numerose assenze del periodo, per infortunio e per scelte di lista.

Non ci saranno Zaccagni, fuori per precauzione, e Castellanos in attacco, Dele-Bashiru a centrocampo per una distorsione alla caviglia, poi in difesa Marusic andrà solo in panchina in seguito alla botta rimediata da Theo contro il Milan, Hysaj è ancora fuori per infortunio, mentre Pellegrini è fuori lista. Inoltre, tutti i nuovi acquisti non sono stati inseriti per l'Europa League.

Per questo motivo per la trasferta sono partiti anche tre ragazzi della Primavera, come ha annunciato il Messaggero: si tratta di Milani, Nazzaro e Serra, rispettivamente un terzino sinistro, un centrocampista e un attaccante. Un ragazzo per ruolo, pronto a subentrare qualora ci frosse bisogno.