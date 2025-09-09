Lazio, esami strumentali per Lazzari: può saltare il derby

RASSEGNA STAMPA - Parte in salita la stagione di Manuel Lazzari, fermato da un nuovo problema muscolare durante l’allenamento di venerdì. Ancora il polpaccio destro, lo stesso che lo aveva costretto al cambio lo scorso 23 aprile a Marassi contro il Genoa e che più volte lo ha limitato negli anni alla Lazio. Ieri il terzino si è sottoposto agli esami di rito a Villa Mafalda: in attesa dell’esito ufficiale, il Messaggero riporta che dovrebbe saltare almeno le prossime sfide con Sassuolo e Roma, se non anche oltre.

Dopo due giorni di riposo, la Lazio tornerà oggi ad allenarsi a Formello alle 17. La settimana sarà scandita da una doppia seduta giovedì e dalla rifinitura sabato mattina, con il gruppo che sarà al completo solo giovedì quando rientreranno tutti i nazionali, tra cui Hysaj, Nuno Tavares, Dele-Bashiru e Dia. Per Sarri è il momento di ritrovare il ritmo: da qui in avanti si fa sul serio.

