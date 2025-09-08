Lazio | Lazzari, Marusic e non solo: il punto sulle condizioni dei terzini

RASSEGNA STAMPA - Tra pochi giorni inizia la preparazione in vista della prossima sfida di campionato contro il Sassuolo, I nazionali si aggregheranno in un secondo momento, Sarri spera di ritrovare tutti in buone condizioni. Marusic è rientrato prima dal Montenegro, già contro il Verona era stato sostituito per fastidi all'adduttore; Hysaj è ancora in Nazionale, così come Tavares che dovrebbe rientrare giovedì a Roma; infine, Lazzari ha subito uno stiramento, domani si saprà l'entità dell'infortunio al polpaccio. Sarri si prepara all'assenza di Lazzari e spera che tutti gli altri siano a disposizione, al momento a Formello c'è il solo Pellegrini.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.