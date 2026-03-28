Lazio, nessun allarme per Motta. Il punto sugli infortunati in vista del Parma
RASSEGNA STAMPA - Nel mentre che i vari nazionali sono impegnati in patria con qualificazioni ai Mondiali o amichevoli, chi è rimasto a Formello ha concluso la prima fase della preparazione: dopo l’ultima seduta prima del weekend, Sarri ha concesso due giorni di riposo. Gli allenamenti riprenderanno lunedì, quando inizierà l’avvicinamento alla sfida contro il Parma.
Dal rientro della sosta si attendono aggiornamenti anche sugli infortunati. Come spiega Il Tempo, restano da valutare le condizioni di Gila, alle prese con un fastidio al ginocchio, così come quelle di Cataldi e Basic, che puntano a rientrare nelle prossime settimane. Più lunghi invece i tempi per Provedel e Rovella, entrambi fuori fino a fine stagione, mentre Zaccagni dovrà aspettare ancora prima di tornare disponibile.
Nessun allarme, infine, per Motta: il portiere è rientrato in anticipo dal ritiro dell’Italia Under 21 per una lieve contusione rimediata contro il Milan. Una scelta precauzionale, anche perché non sarebbe stato titolare: al suo posto era già previsto Palmisani.