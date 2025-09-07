Lazio | Sarri ritrova (finalmente) Isaksen: ecco il piano con vista derby

RASSEGNA STAMPA - Il peggio è passato, ora Gustav Isaksen è tornato a disposizione di Sarri e vuole riprendersi l'esterno dell'attacco. Dopo aver passato due mesi a combattere la mononucleosi, la stella della nazionale danese è tornata ad allenarsi in gruppo lo scorso mercoledì. È chiaro, si trova indietro rispetto ai compagni di squadra e Sarri lo valuterà giorno dopo giorno.

Secondo il Corriere dello Sport, già contro il Sassuolo potrebbe esordire subentrando dalla panchina. Poi contro la Roma si vedrà, sarà un ballottaggio intenso con Cancellieri. Sarri ritrova un Isaksen diverso da quel che ha conosciuto lui: è maturato, si è preso la titolarità con Baroni e le problematiche relative all'ambientamento di quando c'era Sarri sembrano un lontano ricordo.

