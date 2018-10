Calciomercato Lazio, occhi su Parigini: c'è da battere una doppia concorrenza

Sosta di campionato, c'è tempo per parlare di calciomercato Lazio. L'edizione odierna di Tuttosport ha accostato Vittorio Parigini al club biancoceleste: l'attaccante del Torino, che lo scorso anno ha giocato in prestito al Benevento, era già stato in orbita Lazio nella passata stagione. Ma per arrivare al classe '96 nato a Moncalieri servirà battere la concorrenza di Fiorentina e Juventus. Le ottime qualità messe in mostra da Parigini hanno attirato le altre società, anche se Cairo vorrebbe blindarlo: per lui è pronto un rinnovo fino al 2023, Tare dovrà affrettare i tempi per inserirsi nella trattativa.