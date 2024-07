Lazio, Cataldi-Fabiani nessun confronto: la scelta della società

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA CALCIOMERCATO LAZIO - Il caso capitano attorno a Danilo Cataldi continua ad alimentare le ultime ore in casa Lazio. Attualmente, il giocatore è stato messo sul mercato, con Torino, in pole, e il Cagliari. Se arriveranno offerte per il centrocampista saranno valutate. Questa la linea che segue la società, la stessa percorsa dalla dirigenza nella gestione dei giocatori che se ne sono andati. Come riporta il Corriere dello Sport, ieri non è andato in scena il confronto tra Cataldi e la società che era stato preannunciato domenica.

Tra Danilo e il ds Angelo Fabiani non c'è stato alcun colloquio e probabilmente non ci sarà. La società ha ritenuto di non dover approfondire la situazione, per cercare di sgonfiare il caso mediatico che si è creato. Non solo, c'è ancora il mercato aperto che, come spiegato, potrebbe portare a nuovi scenari inaspettati. Ecco perché questa sarà una sessione importante per Cataldi e la Lazio in cui si capirà se l'incompresione sarà realmente superata o meno.