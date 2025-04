Lazio, Isaksen si gode la sua migliore stagione: è record per il danese

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Gustav Isaksen si prende i riflettori del Gewiss Stadium e l'amore del popolo laziale. Il danese ha vissuto una crescita progressiva ma evidente in questa stagione, diventando a tutti gli effetti uno degli uomini chiave del gioco di Baroni.

Ma come riporta l'edizione odierna del Corriere dello Sport, la soddisfazione non è solo del tecnico che l'ha visto sbocciare e del popolo biancoceleste che si gode ogni suo gol: anche lo stesso Gustav ha tanto da festeggiare, anche perché questa per lui è una stagione da record.

Con la Lazio quest'anno ha realizzato quattro gol in 31 presenze, di fatto un record realizzativo per l'esterno offensivo in una singola stagione di Serie A: aveva infatti segnato tre reti in 28 gare nel 23/24.