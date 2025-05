Lazio - Lecce, le pagelle di Fabbri: porta confusione, i cartellini rossi...

Fonte: Christian Gugliotta - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - La Lazio è uscita sconfitta dall'ultima gara della sua stagione contro il Lecce, permettendo ai giallorossi di salvarsi e perdendo ogni la possibilità di giocare in Europa il prossimo anno. A dirigere la sfida è stato Michael Fabbri che, nel corso di una gara molto sentita da entrambe le squadre, ha estratto un cartellino rosso per parte (più quello a Rebic in panchina) e si è ritrovato a prendere decisioni su episodi molto dubbi. Di seguito le moviole dei quotidiani, che si sono solo parzialmente divise sull'arbitraggio del direttore di gara.

CORRIERE DELLO SPORT - VOTO 5: "Brutto errore per Fabbri, poteva incidere. Andiamo con ordine: protesta la Lazio e chiede un rigore per un braccio largo di Pierotti su Zaccagni: il giocatore giallorosso, però, tiene il braccio sinistro già così in attesa del pallone, il contatto con Zaccagni che sta arrivando è più casuale che altro. Esagerato il secondo giallo per l'argentino: il tocco sul braccio destro di Nuno Tavares è leggero, la caduta ci sta (i due sono in corsa) ma non è SPA (ci sono quattro giocatori del Lecce nei pressi), non è imprudente (non c'è noncuranza del pericolo o conseguenze per l'avversario), è solo negligente. Testa di Baschirotto, Dia con il braccio destro: ravvicinato, non c'è penalty. Tiro di Pedro, Gallo più con la spalla che col braccio destro (dietro la schiena): no rigore. Romagnoli allontana il braccio sinistro dall'assistente Carboni (che glielo aveva messo addosso per allontanarlo e distanziarlo, forse poteva evitare): rosso diretto".

LA GAZZETTA DELLO SPORT - VOTO 6: "Giuste le due ammonizioni (spallata a Rovella, strattonata a Tavares) che portano all'espulsione di Pierotti. Corretto anche il rosso nel finale a Romagnoli (spallata a Veiga). Qualche dubbio su due episodi in area, entrambi nel primo tempo: Zaccagni colpito da Pierotti (braccio largo già prima dell'impatto) e un mani di Dia. In entrambe le situazioni il Var riesamina e dà l'ok all'arbitro per continuare".

IL MESSAGGERO - VOTO 5.5: "Quando c'è lui in campo, la confusione è garantita. Impietoso con Pierotti a cui sferra due gialli in pochi minuti, quando si alza il livello della tensione non riesce a domare gli animi e alla fine caccia Romagnoli".

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.