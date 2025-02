Lazio, Pellegrini pronto a tornare? In allenamento sta dando tutto e in Coppa Italia...

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Le porte sono ancora aperte. Lo aveva detto Marco Baroni rivolgendosi indirettamente a Luca Pellegrini durante una delle ultime conferenze stampa tenutesi a Formello. Il tecnico della Lazio ha deciso di escludere il terzino dalla lista per la Serie A e per l'Europa League, ma la possibilità di fare dei cambi non esclude un suo reintegro qualora dovesse guadagnarselo. Parole che, secondo quanto riporta l'edizione odierna del Messaggero, il giocatore avrebbe preso sul serio dando il 120% sul campo di allenamento e dimostrando a Baroni e al suo staff tutta la voglia di tornare in campo con la squadra che ama. Motivo per cui la partita di martedì tra Inter e Lazio potrebbe essere un'occasione d'oro per lui. Hysaj è infortunato, Tavares non le potrà giocare tutte, soprattutto perché si tornerà in campo pochi giorni dopo contro il Milan, e in Coppa Italia non bisogna rispondere ai limiti della lista. Pellegrini potrebbe quindi diventare un'alternativa sulla sinistra e tornare in campo al primo minuto, dimostrando di aver fatto un passo indietro e di essere pronto a tornare al servizio della Lazio.