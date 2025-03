Lazio, prove di chiarimento tra Baroni e Fabiani: l'incontro a Formello

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - “No, oggi non lo è, ma io sono come il progettista di una macchina. Aspetto la fine della corsa per vedere se c'è un pezzo che non va. Il discorso riguarda tutti, non solo il tecnico”. Senza troppi giri di parole Fabiani ha risposto così ai dubbi sorti sull’allenatore dopo il pesante ko rimediato dalla Lazio a Bologna. La permanenza di Baroni sulla panchina è stata messa in dubbio dal giorno seguente la sconfitta e l’argomento continua a tenere banco.

Dopo aver chiarito la situazione alla stampa, si legge nell’edizione odierna de Il Messaggero, il direttore sportivo e il tecnico hanno avuto prove di chiarimento. Si sono intravisti a Formello dopo due giorni di lontananza. La gestione del mister nel nuovo anno non è stata particolarmente apprezzata dalla società che però è rimasta in silenzio a guardare, l’intervento sarebbe preventivo nel caso per evitare di gettare al vento quanto di buono fatto finora. Gli occhi ora sono puntati anche sulla preparazione, Baroni ha fissato un altro mini-richiamo in queste settimane di pausa che però, per ovvi motivi, non includerà Castellanos.

