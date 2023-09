Lazio, Sarri: la richiesta alla squadra per aiutare Immobile

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - Inizio stagione difficile in campionato non solo per la Lazio ma anche per il suo bomber Ciro Immobile. L'attaccante ha segnato all'esordio contro il Lecce e poi non è più riuscito a trovare la via del gol, qualcosa di quasi impossibile per un giocatore da 30 gol a stagione.

La difficoltà del momento è palese ma Maurizio Sarri ha già fatto alcune richieste specifiche proprio per supportare Ciro. Come riporta l'edizione odierna de Il Corriere dello Sport l'allenatore avrebbe chiesto alla squadra di servire Immobile più in profondità. Il tecnico lo aveva già detto dopo la gara contro la Juventus, si è ripetuto in vista dell'Atletico e lo farà anche alla vigilia della gara contro il Monza. A Immobile ha invece chiesto di concentrarsi solo sull'attacco alla profondità.

Da quando indossa la maglia della Lazio solo in due stagioni Ciro ha avuto un avvio così poco prolifico (2018/2019, 2020/2021), in entrambi i casi si sbloccò alla quinta giornata e questa è anche la speranza di tutti i tifosi biancocelesti in vista del match contro il Monza.