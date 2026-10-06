Malagò: "Mia scelta per amore dello sport e per evitare imbarazzo"
Giovanni Malagò non è più il presidente della Figc ma è il nuovo commissario proprio della Federcalcio.
In merito ecco le sue parole: “Ho ricevuto ieri una telefonata da Buonfiglio, mentre ero a Bologna, mi ha chiesto di incontrarci oggi prima della giunta e ho dato disponibilità. L'ho fatto per amore dello sport, del Coni e per i miei colleghi di giunta, per evitare spaccature e imbarazzo”.
“Mi sento più responsabilizzato, ritrovarsi commissario senza nessun tipo di vice, con un mandato molto chiaro… Ora andrò in ufficio, guarderemo l'agenda”.
“Io candidato unico? Non posso fare una previsione, penso di avere la conferma di quella che è stata una fiducia già avuta".
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