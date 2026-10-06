Napoli, Vergara infortunato: salta la Lazio? L'esito degli esami
06.10.2026 18:00 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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Ancora problemi per Massimiliano Allegri. Si è fatto male anche Antonio Vergara, uscito nel finale della gara vinta dall'Italia contro la Turchia. L'esterno ha accusato una lesione distrattiva di medio grado del soleo destro e starà fuori circa un mese. Molto probabilmente, quindi, il Napoli non avrà a disposizione il classe 2003 per la sfida di campionato contro la Lazio, in programma il prossimo 8 novembre. È molto in dubbio: potrebbe rientrare solamente dopo la sosta di novembre.
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Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.