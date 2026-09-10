Oltre i novanta minuti: come la Serie A è diventata un prodotto di intrattenimento a tutto campo

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© foto di José María Díaz Acosta

Per molto tempo seguire la Serie A ha significato soprattutto aspettare il giorno della partita, guardare i novanta minuti e discutere il risultato. Oggi il rapporto tra il massimo campionato italiano e il suo pubblico è molto più articolato. La partita resta naturalmente il centro dell’intero sistema, ma intorno ad essa è nato un ecosistema fatto di contenuti digitali, social network, videogiochi, turismo, moda, programmi di approfondimento e altre forme di intrattenimento online.

È una trasformazione che riguarda più in generale lo sport professionistico contemporaneo. Le grandi competizioni non possono più essere considerate soltanto tornei da seguire attraverso la televisione: diventano marchi, generatori di contenuti e strumenti attraverso cui raccontare città, personaggi e culture differenti. La Serie A si sta muovendo chiaramente in questa direzione, cercando di allargare la propria presenza ben oltre il rettangolo verde.

Dalla partita a un flusso continuo di contenuti

Il primo cambiamento riguarda il modo in cui si guarda il campionato. I diritti audiovisivi nazionali della Serie A sono stati assegnati fino al 2029 a DAZN e Sky: DAZN trasmette tutte le dieci partite di ogni giornata, mentre tre incontri sono disponibili anche su Sky in co-esclusiva.

La trasmissione della gara, tuttavia, rappresenta ormai soltanto una parte della fruizione. Highlights, interviste, statistiche, conferenze stampa, backstage e contenuti dedicati ai protagonisti accompagnano il pubblico durante l'intera settimana.

Anche la stessa Lega Serie A dispone di un'offerta editoriale sempre più strutturata. Radio TV Serie A propone programmi quotidiani dedicati alle notizie, all'analisi, al mercato, ai social media e persino al fantacalcio. Tra questi c'è “Social Corner”, costruito espressamente intorno alla dimensione digitale del campionato, tra creator, meme, contenuti virali e reazioni degli utenti.

In questo modo la Serie A non vive più soltanto quando l'arbitro fischia l'inizio di una partita. Il campionato produce una conversazione potenzialmente continua.

Social network e creator cambiano il linguaggio della Serie A

Instagram, TikTok, YouTube, Facebook e le altre piattaforme hanno modificato profondamente anche il linguaggio utilizzato per raccontare il calcio.

Un gol spettacolare può essere trasformato in una clip da pochi secondi, una dichiarazione può diventare un meme e un gesto compiuto durante una partita può continuare a circolare online per giorni. La Lega stessa utilizza i propri canali ufficiali per distribuire highlights, interviste e format originali, mentre Radio TV Serie A dedica uno spazio specifico proprio ai trend nati sul web.

A cambiare è soprattutto il ruolo dello spettatore. Il tifoso non è più soltanto il destinatario finale del prodotto televisivo: commenta, condivide, modifica e rilancia i contenuti, partecipando alla costruzione del racconto.

La tecnologia viene utilizzata anche per produrre immagini differenti rispetto alla televisione tradizionale. Tra le innovazioni promosse dalla Lega figura, ad esempio, la Ref Cam, impiegata in alcune partite per offrire una prospettiva direttamente dal terreno di gioco e successivamente trasformata in contenuti destinati anche alle piattaforme social.

Dai calciatori virtuali alla eSerie A

Uno degli esempi più evidenti di contaminazione con altri settori dell'intrattenimento è rappresentato dai videogiochi.

La eSerie A è ormai diventata una vera estensione digitale del campionato. Nell'edizione 2026 sedici club hanno partecipato alla competizione ufficiale giocata attraverso EA SPORTS FC 26, con una fase finale organizzata all'interno di COMICON Napoli. Gli incontri sono stati trasmessi attraverso DAZN, Twitch e YouTube, collegando così il calcio tradizionale all'universo degli esports e della cultura pop.

Il Como Gaming Club ha conquistato il titolo dell'edizione 2026, mentre le migliori squadre hanno ottenuto anche l'accesso alle principali competizioni internazionali legate all'ecosistema competitivo di EA SPORTS FC.

Si tratta di una dimensione particolarmente importante per raggiungere un pubblico giovane, abituato a muoversi senza soluzione di continuità tra sport reale, streaming, videogiochi e social network.

Fantacalcio e intrattenimento digitale intorno alle partite

Un'altra forma di fruizione parallela è rappresentata dal Fantacalcio, ormai parte della cultura popolare italiana.

La partita viene osservata non soltanto attraverso il risultato della squadra del cuore, ma anche seguendo prestazioni individuali, assist, gol, ammonizioni e altri dati che influenzano le competizioni virtuali organizzate tra amici o attraverso piattaforme specializzate. Non sorprende che persino il palinsesto ufficiale di Radio TV Serie A preveda uno spazio quotidiano dedicato al tema.

All'interno del più ampio mercato dell'intrattenimento digitale in cui il calcio si ritaglia una porzione mediatica trovano spazio anche settori differenti, compresi i casinò online come casinò winnita e i portali di giochi sul web. Si tratta naturalmente di un ambito distinto dal consumo sportivo tradizionale, regolato in Italia attraverso un sistema di concessioni: l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli pubblica l'elenco ufficiale degli operatori autorizzati al gioco a distanza, che comprende piattaforme dedicate a differenti tipologie di gioco online.

Il punto interessante, osservando il fenomeno dal punto di vista dei media, è la progressiva convergenza tra differenti forme di intrattenimento digitale. Lo stesso utente può passare nel corso della giornata da un video sulla Serie A a un videogioco, da una piattaforma streaming a un'applicazione social o ad altri servizi online. Il calcio compete quindi per l'attenzione all'interno di un mercato molto più ampio rispetto a quello della semplice televisione sportiva.

La Serie A come vetrina per turismo e territorio

Il legame tra campionato e settori esterni al calcio è ancora più evidente quando si osserva il turismo.

Una grande partita può portare migliaia di persone in una città, generando movimento per hotel, ristorazione, trasporti e commercio. Ma la strategia della Serie A prova ad andare oltre il singolo evento.

Nel 2026 la Lega è intervenuta alla Borsa Internazionale del Turismo per presentare il progetto “Campioni del Made in Italy”, sottolineando proprio la capacità del calcio di contribuire all'attrattività delle città che ospitano le squadre della massima divisione.

Il progetto coinvolge venti squadre e diciassette città, mettendo in relazione i calciatori con le filiere produttive e le caratteristiche culturali dei rispettivi territori. Firenze, per esempio, è stata raccontata attraverso il rapporto tra calcio, pelletteria e tradizione artigianale. I contenuti vengono poi distribuiti attraverso gli oltre sessanta broadcaster che portano la Serie A in più di duecento territori.

Il tifoso internazionale può quindi conoscere una città italiana attraverso la propria squadra e successivamente interessarsi alla sua cucina, alla sua storia o alle sue produzioni locali.

Moda, food e Made in Italy: quando il campionato diventa una vetrina

In questa prospettiva la Serie A può diventare anche un veicolo di comunicazione per il Made in Italy.

Il rapporto con la moda è particolarmente naturale. Le maglie sono da tempo oggetti che superano la semplice funzione sportiva, entrando nello streetwear e nel collezionismo. Anche le partnership della Lega mostrano questa contaminazione: l'accordo con il marchio sartoriale Boglioli, ad esempio, nasce esplicitamente attorno ai concetti di stile e italianità.

Lo stesso principio viene applicato all'agroalimentare. Nel corso del Summer Fancy Food di New York del 2026, Christian Vieri ha partecipato come Ambassador della Lega Serie A alle iniziative organizzate insieme a ICE e Ministero degli Esteri per la promozione dei prodotti italiani.

La strategia è chiara: sfruttare la riconoscibilità internazionale dei club e dei calciatori per attirare l'attenzione verso altri elementi dell'identità italiana.

Una Serie A sempre meno confinata allo stadio

La vera evoluzione riguarda quindi il significato stesso della parola “seguire”. Seguire la Serie A può voler dire guardare una partita in streaming, ma anche partecipare a un fantacalcio, giocare con una squadra italiana su EA SPORTS FC, vedere un'intervista su YouTube, condividere un meme su TikTok o programmare un viaggio per assistere a una gara.

È una trasformazione destinata probabilmente a proseguire. Gli stessi appuntamenti dedicati alla football industry mettono ormai al centro temi quali intelligenza artificiale, data economy, fan engagement, contenuti digitali e turismo sportivo.

Per la Serie A, allargare la propria fruibilità significa soprattutto competere nel grande mercato globale dell'attenzione. I novanta minuti continueranno a essere il momento attorno al quale ruota tutto il resto, ma il valore moderno di un campionato si misura anche nella capacità di restare presente nella vita degli appassionati quando la partita è già finita.

È proprio in questo spazio, compreso tra sport, cultura, tecnologia e intrattenimento, che la Serie A sta progressivamente costruendo una parte importante della propria identità contemporanea.