Croazia - Italia, le probabili formazioni: qualche novità per Spalletti

A Lipsia per il tutto per tutto. Dopo la sconfitta contro la Spagna, l'Italia si gioca il passaggio del girone a Euro2024 all'ultima gara disponibile contro la Croazia. Due risultati su tre a disposizione: non si può sbagliare. Spalletti ripartirà dal 4-2-3-1 con qualche novità. In porta c'è sempre il capitano Donnarumma, l'unica sufficienza (e anche di più) della partita di giovedì scorso. In difesa pronto un cambio: è out Dimarco per un problema al polpaccio, al suo posto con ogni probabilità ci sarà Darmian. Il resto del quartetto sarà completato da Di Lorenzo sulla fascia e da Bastoni e Calafiori al centro. In mediana viaggiano verso la titolarità i due 'Nicolò': Barella affiancherà Fagioli. Jorginho, invece, si siederà in panchina. Nessuna rivoluzione per quanto riguarda il tridente: difficilmente il ct si priverà di Chiesa, Frattesi e Pellegrini. A partita in corso però potrebbero essere sganciati Raspadori, Bellanova e Zaccagni. In attacco la staffetta è apertissima: Scamacca, deludente a Gelsenkirchen, si gioca il posto con Retegui (che sembra essere in vantaggio). Di seguito le probabili formazioni.

CROAZIA (4-3-1-2): Livaković; Juranović, Šutalo, Gvardiol, Perišić; Modrić, Brozović, Kovačić; Majer; Petković, Kramarić. Ct: Dalic.

ITALIA (4-2-3-1): Donnarumma; Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori, Darmian; Barella, Fagioli; Chiesa, Frattesi, Pellegrini; Retegui. Ct: Spalletti.