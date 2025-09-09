Lazio | Marusic richiamato da Sarri, Lazzari preoccupa: la situazione

RASSEGNA STAMPA - Per un Lazionale che va, c'è uno che torna. Adam Marusic non ha partecipato alle due gare di qualificazione ai mondiali a causa di un leggero fastidio all'adduttore riportato contro l'Hellas Verona. Il difensore è tornato alla base dopo aver ricevuto il via libera dallo staff medico del Montenegro. Come riporta il Corriere dello Sport, il terzino giovedì scorso si è comunque allenato regolarmente con il gruppo a Formello, ma sarà necessaria una nuova rassicurazione oggi pomeriggio alla ripresa.

Non solo, Marusic dovrà tenersi pronto per un eventuale spostamento al centro, anche se a Reggio Emilia tornerà a disposizione Romagnoli dopo aver scontato due giornate di squalifica. In difesa attualmente, la notizia negativa è legata alle condizioni di Lazzari, finito ko nella seduta di venerdì dove dovrebbe aver rimediato una lesione al polpaccio, ieri l'ex Spal ha effettuato gli esami strumentali del caso, si attendono aggiornamenti ufficiali da parte della Lazio.

In caso dovesse trattarsi di lesione di primo grado, l'ex Spal rimarrebbe fuori per almeno 20 giorni e salterebbe per le prossime 6 partite, compreso il derby del 21 settembre. L'unica nota positiva è quella di Marusic che ha rassicurato una volta riaggregato con i compagni e non preoccupa, tanto che risponderà presente con il Sassuolo sulla fascia destra. Tra i ritorni importanti in difesa c'è sicuramente quello di Tavares e Hysaj, stasera entrambi impegnati con le rispettive nazionali. I due terzini si riuniranno tra domani e giovedì all'organico, quando il gruppo comincerà l'analisi della prossima partita al Mapei.

