Lazio, senti Ranieri: "Derby? È bello che si stia lassù insieme"

La Lazio si appresta a giocare a Bodo l'andata dei quarti di finale di Europa League e solo dopo la partita di questa sera potrà permettersi di pensare al derby in programma domenica 13 aprile alle 20.45. Non è così per la Roma che, essendo uscita dall'Europa League allo scorso turno contro l'Athletic Bilbao, potrà concentrare tutte le sue attenzioni sulla stracittadina.

Il tecnico dei giallorossi, Claudio Ranieri, è stato intervistato in esclusiva da Il Messaggero e oltre a parlare della situazione della sua squadra, artefice di una grande rimonta che l'ha portata dalla zona retrocessione a lottare per un posto in Europa, ha parlato anche dell'imminente sfida contro la Lazio. Ranieri ammette che, con la classifica attuale, un pareggio non è ammesso e lo stesso vale per la squadra di Baroni: "Il derby è derby, è bello che valga qualcosa e che si stia lassù insieme".

Poi, delle sue precedenti vittorie (da tecnico della Roma non ha ancora visto una sconfitta contro i biancocelesti) non vuole parlare: "Mi fa piacere aver vinto dei derby , ma è acqua passata".