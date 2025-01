Roma, Mancini: "Lazio? Accanimento dei tifosi nei miei confronti, ma..."

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA -Gianluca Mancini ha rilasciato un'intervista a Il Tempo parlando del derby di domenica tra Roma e Lazio. Il difensore giallorosso ha parlato della stracittadina e del rapporto con i tifosi biancocelesti. Ecco un'anticipazione: "Ormai è tanti anni che sto a Roma, è una partita particolare. Non c'è un avvicinamento diverso per ogni derby, ma è una settimana particolare, si sente subito dagli allenamenti, è nei pensieri da quando ti svegli fino ad andare a letto. Durante la giornata fai una cosa e pensi 'devo stare attento, c'è il derby'. Ti fa vivere una situazione diversa e l'avvicinamento alla partita ti porta carica e voglia di far bene. Dopo la mia esultanza dell'anno scorso se ci saranno fischi saranno normali. Quando sei in campo non ci pensi. Anche nei derby precedenti c’è stato un po’ di accanimento nei miei confronti, c'è sempre stato questo sentimento ma la vivo in maniera serena. Anzi, i fischi mi danno quella carica in più di stare per concentrato"