Sarri e Palladino, il maestro e l'allievo all'Olimpico. Ma le loro squadre...

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Image Sport

RASSEGNA STAMPA - Il maestro e l'allievo si ritrovano di nuovo faccia a faccia stasera all'Olimpico. L'atmosfera non è la stessa dell'anno scorso, quando i due si elogiarono a vicenda prima della sfida. Nonostante non ci siano tensioni tra loro, Palladino vede ancora Sarri come un mentore, mentre il toscano considera il classe 1984 uno dei giovani allenatori più promettenti. Ciò che è cambiato è la situazione delle loro squadre. Dopo stagioni eccezionali l'anno scorso, come sottolinea La Gazzetta dello Sport, sia la Lazio che il Monza stanno attraversando un periodo difficile. Non sono tanto i risultati a preoccupare, quanto la mancanza di brillantezza nel gioco, punto di forza di entrambe le squadre la scorsa stagione.

Lazio, Sarri e Palladino a confronto

Dopo un pareggio con l'Atletico Madrid, Sarri spera di rilanciare la Lazio in campionato. Con solo tre punti in quattro partite, la squadra ha bisogno di una vittoria, specialmente in casa. Il tecnico biancoceleste potrebbe fare alcune modifiche alla formazione. D'altro canto, Palladino, avendo avuto una settimana di pausa, non prevede grandi cambiamenti nella sua formazione, se non per squalifiche e infortuni. Tuttavia, spera in una maggiore grinta da parte della sua squadra. L'allenatore dei brianzoli sottolineato che entrambe le squadre sono diverse rispetto alla scorsa stagione e si aspetta una partita difficile all'Olimpico. Ma sia per Palladino che per Sarri, la chiave per superare questo periodo difficile è far giocare le loro squadre al meglio delle loro capacità.

TORNA ALLA HOMEPAGE