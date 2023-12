Lazio, Immobile o Castellanos? L'indecisione di Sarri. E quel retroscena di mercato...

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - Ancora qualche ora d’attesa poi Lazio e Inter scenderanno in campo e all’Olimpico disputeranno il big match della sedicesima giornata. L’importanza della sfida, per entrambe, è sotto gli occhi di tutti e di certo non mancheranno emozioni. Sarri spera di rivedere la luce e riavere il miglior Ciro Immobile, finora gestito e costretto alla staffetta con Castellanos dopo l’ultimo infortunio. Il tecnico dovrà studiare bene la mossa per questa sera, scegliere chi schierare dall’inizio e chi far subentrare e, stando a quanto riporta il Corriere dello Sport, al momento sarebbe in vantaggio il numero diciassette sull’argentino. Il tutto poi dipenderà dagli sviluppi della partita. Il capitano ha bisogno di un gol per ritrovarsi, non è bastata la doppietta in Champions contro il Celtic e le incomprensioni con Luis Alberto a Madrid hanno complicato le cose.

La gara di questa sera è l’occasione giusta per i biancoceleste di risollevarsi e allontanare il malumore, ritroverà davanti a sé, per la prima volta, l’ex compagno Acerbi, assente nei precedenti incontri. Non solo lui, ma anche l’ex allenatore che, nella sessione estiva di mercato, aveva provato a convincerlo a trasferirsi in quel di Milano. Un retroscena che risale a metà luglio, ci sono stati contatti diretti sia con l’attaccante sia con il suo agente. Inzaghi lo ha desiderato per rimpiazzare la partenza di Lukaku e Dzeko, ma la richiesta economica di Lotito sarebbe stata troppo esosa per le tasche della società meneghina che ha poi dirottato su altre alternative.

