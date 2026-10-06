FIGC, Malagò è il nuovo commissario: la reazione della Serie A
La Giunta e il Consiglio Nazionale del CONI hanno chiuso la questione del mancato tesseramento di Malagò con il commissariamento definitivo della federazione, affidando l'incarico di Commissario proprio all'ormai ex presidente della FIGC.
La Lega Serie A, attraverso una nota ufficiale, ha espresso il proprio parere sulla conclusione della vicenda, definendosi favorevole e soddisfatta rispetto alla soluzione individuata. Di seguito il comunicato: “La Lega Calcio Serie A prende atto con favore della decisione assunta dalla Giunta e dal Consiglio Nazionale del CONI di affidare l’incarico di Commissario a Giovanni Malagò, già scelto a suo tempo dalla Lega come candidato alla presidenza della Figc".
"Senza entrare nel merito di una vicenda della quale si continua a non comprendere le reali ragioni, la Lega condivide pertanto la soluzione individuata, ritenendola opportuna in una fase durante la quale resta prioritario proseguire i lavori su dossier di particolare rilevanza quali la riforma legislativa all'esame del Senato, l'organizzazione di Euro 2032, il calendario e i rapporti internazionali".