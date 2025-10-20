Atalanta - Lazio, un Cataldi solido e preciso. C'è da stupirsi? Le pagelle dei quotidiani

RASSEGNA STAMPA - Danilo Cataldi si porta a casa una gran bella prestazione da Bergamo. Preciso negli appoggi e negli interventi, si contraddistingue nella Lazio per l'ottimo lavoro fatto in entrambe le fasi di gioco. Imposta bene, detta i tempi e prova a far salire la Lazio quando il pressing dell'Atalanta è asfissiante, aiutato nel secondo tempo anche dall'ingresso di Pedro. Non spreca un pallone, cerca sempre la giocata sul compagno vicino, neanche quando gli spazi sono stretti.

Un atteggiamento gradito a Maurizio Sarri, almeno quanto quello difensivo fondamentale, a volte, per evitare che i centrocampisti della Dea arrivino al limite dell'area. Ma ormai non c'è più da stupirsi. Ignorare il percorso di Cataldi sotto Sarri è diventato impossibile. Dall'alternanza con Leiva, al secondo posto, fino a oggi: il numero 32 è un elemento al quale il Comandante non vuole e non può rinunciare, una salvezza in questi mesi senza Rovella, una pedina fondamentale del suo scacchiere. Di seguito le pagelle dei quotidiani.

CORRIERE DELLO SPORT - Cataldi 6,5;

GAZZETTA DELLO SPORT - Cataldi 6;

IL MESSAGGERO - Cataldi 6,5;

CORRIERE DELLA SERA - Cataldi 6;

IL TEMPO - Cataldi 6.5;

