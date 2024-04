Lazio, Luis Alberto tra presente e futuro: la società pronta a punirlo e sull'addio...

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Prima Fabiani, poi Lotito. Entrambi ieri hanno commentato l'annuncio dato da Luis Alberto dopo la partita contro la Salernitana: "Il prossimo anno non farò parte del progetto, non voglio più un euro dalla Lazio" ha detto duramente il centrocampista spagnolo. La rescissione consensuale è una strada che vorrebbe percorrere, ma che il presidente biancoceleste ha escluso categoricamente. Luis, al di là di tutto, rappresenta un bene societario e regalarlo non è sicuramente una soluzione possibile per il patron. Starà al giocatore e in particolar modo alla sua agenzia - la You First Sport - trovare una squadra disposta ad avanzare un'offerta soddisfacente alla Lazio, in alternativa resterà a Roma fino al 2028, com'è sempre accaduto fino a oggi dopo le tante e inaspettate uscite del numero 10.

INCOMPATIBILITA' CON TUDOR - In mancanza di soluzione, come riporta il Corriere dello Sport, Luis Alberto resterà quindi a Formello. Eppure secondo fonti vicine al calciatore, sarebbe stato lo stesso club qualche tempo fa a proporre un colloquio per trovare una soluzione d’uscita alla fine della stagione. In quell'occasione il giocatore ha comunicato la sua volontà di lasciare. Una decisione presa per l'incompatibilità al sistema e, soprattutto, ai principi di gioco del nuovo tecnico di Igor Tudor. Quest'ultimo, come spesso avvenuto in conferenza stampa, ha preferito non commentare e lasciare che tutto resti "all'interno della società", ma lo scarso utilizzo dello spagnolo nelle sue prime quattro uscita è una risposta più che sufficiente.

ESCLUSIONE O MULTA? - Nel centro sportivo, intanto, il clima è abbastanza teso. Da una parte per la contestazione dei tifosi avvenuta durante il match dell'Olimpico, dall'altra per questa situazione legata all'ex Liverpool. Ieri Luis è comunque sceso regolarmente in campo con i compagni. Al termine dell'allenamento, secondo il quotidiano, avrebbe avuto un lungo confronto con Fabiani. Per il momento ogni voce sul suo futuro sarebbe stata smentita, tutto nella norma considerando quanto accaduto e la volontà di placare un po' le acque dopo alcuni giorni abbastanza tesi. Ma nelle prossime ore potrebbero essere prese anche delle decisioni punitive. Difficile immaginare che il giocatore possa essere messo fuori rosa, lui stesso sui social ha promesso applicazione massima nelle prossime uscite. La società, però, è rimasta spiazzata e delusa e una multa salata potrebbe rappresentare l'alternativa ideale.