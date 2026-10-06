Lazio-Monza, l'Olimpico sarà ancora quasi vuoto: il dato sui presenti
06.10.2026 09:15 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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RASSEGNA STAMPA - La vendita non decolla, ancora una volta. Non è servita praticamente a nulla la promozione del 'Pack due partite' per far tornare i tifosi della Lazio allo stadio. Lo sconto di più del 30% per le gare contro Monza e Parma, infatti, non ha sortito alcun effetto. Fin qui, per la ripresa del campionato di domenica, sono circa 300 i 'pack' venduti, come riportato da Il Tempo.
Questi si aggiungono ai 3mila biglietti staccati e ai 4.500 abbonati, che portano il numero dei probabili presenti all'Olimpico a quota 8-9mila. Un numero davvero esiguo per un'altra partita in casa con la contestazione.
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Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.