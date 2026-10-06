Lazio-Monza, l'Olimpico sarà ancora quasi vuoto: il dato sui presenti

06.10.2026 09:15 di  Andrea Castellano  Twitter:    vedi letture
Lazio-Monza, l'Olimpico sarà ancora quasi vuoto: il dato sui presenti
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - La vendita non decolla, ancora una volta. Non è servita praticamente a nulla la promozione del 'Pack due partite' per far tornare i tifosi della Lazio allo stadio. Lo sconto di più del 30% per le gare contro Monza e Parma, infatti, non ha sortito alcun effetto. Fin qui, per la ripresa del campionato di domenica, sono circa 300 i 'pack' venduti, come riportato da Il Tempo.

Questi si aggiungono ai 3mila biglietti staccati e ai 4.500 abbonati, che portano il numero dei probabili presenti all'Olimpico a quota 8-9mila. Un numero davvero esiguo per un'altra partita in casa con la contestazione.

Andrea Castellano
autore
Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.