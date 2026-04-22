DIRETTA - Atalanta - Lazio 0-0, doppio intervento di Motta che salva i biancocelesti
Coppa Italia Frecciarossa | Semifinale, ritorno (and. 2-2)
Mercoledì 22 aprile 2026, ore 21:00
New Balance Arena, Bergamo
ATALANTA - LAZIO 0-0
ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Bernasconi; De Ketelaere, Zalewski; Krstovic.A disp.: Pardel, Sportiello, Kossounou, Bakker, Musah, Sulemana, Pasalic, Scamacca, Samardzic, Bellanova, Raspadori, Obric, Ahanor. All.: Palladino.
LAZIO (4-3-3): Motta; Marusic, Gila, Romagnoli, Nuno Tavares; Basic, Patric, Taylor; Cancellieri, Noslin, Zaccagni. A disp.: Giacomone, Pannozzo, Provstgaard, Hysaj, Pellegrini, Lazzari, Cataldi, Dele-Bashiru, Belahyane, Przyborek, Pedro, Isaksen, Dia, Ratkov, Maldini. All.: Sarri.
Arbitro: Colombo (sez. Como); Assistenti: Imperiale - Costanzo; IV Uomo: Zufferli; VAR: Abisso; AVAR: Maresca
Ammoniti: //
PRIMO TEMPO
15' Scalvini svirgola tra Zalewski e Bernasconi, c'è l'intervento di Marusic che mette fuori.
11' Zaccagni subisce fallo. La Lazio guadagna un calcio di punizione da posizione interessante, Basic alla battuta ma la difesa nerazzurra riesce a liberare.
9' Ritmo alto della Dea. Ederson dalla distanza calcia dritto in porta, Motta ci mette i pugni. Sulla respinta ci riprovano i nerazzurri, ma il portiere biancoceleste non si lascia sorprendere.
8' Scalvini, apertura per Bernasconi che viene chiuso da Gila. Un altro intervento importante dello spagnolo.
6' De Ketelaere per Krstovic, provvidenziale l'intervento di Gila che la mette in angolo.
5' Zaccagni per Tavares, ma i due non s'intendono. Può ripartire l'Atalanta.
4' Intervento ruvido di Kolasinac su Zaccagni, riparte la Lazio da un calcio di punizione.
3' Zappacosta in verticale per De Ketelaere, c'è la chiusura di Tavares.
1' È la Lazio, con Noslin, a manovrare il primo pallone della gara.
1' Fischia l'arbitro: inizia la sfida!
Buonasera amiche ed amici de Lalaziosiamonoi.it e benvenuti alla diretta scritta di Atalanta - Lazio, gara valida per il ritorno della semifinale di Coppa Italia. I biancocelesti e la Dea ripartono 2-2 ottenuto all'Olimpico nella sfida d'andata.
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