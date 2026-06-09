Lazio, Pellegrini è in uscita: la società spinge per la cessione
09.06.2026 09:45 di Christian Gugliotta
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RASSEGNA STAMPA - Luca Pellegrini si allontana dalla Lazio. In scadenza nel 2027, il terzino è tra i maggiori indiziati per una cessione. L'arrivo di Pedraza, infatti, renderà trafficata la corsia di sinistra e la sensazione è che Gattuso preferisca sacrificare l'ex Juve, puntando sul rilancio di Nuno Tavares.
Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la società starebbe spingendo per l'addio di Pellegrini. Il giocatore è seguito anche dal Como e alla prima offerta reputata congrua dovrebbe partire, consentendo al club di risparmiare su un ingaggio importante.
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Roma, classe 2003. Laureato in Scienze della Comunicazione a Roma Tre e giornalista pubblicista da febbraio 2025. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.