Napoli, Zielinski verso l'Inter: De Laurentiis pronto a una mossa shock

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Piotr Zielinski è a un passo dall'Inter. Il centrocampista polacco si svincolerà dal Napoli a giugno e dovrebbe legarsi con i nerazzurri che hanno pronto un maxi-contratto. Per il numero 20 è pronto un accordo da 4.5milioni a stagione fino al 2027 o 2028 a cui si aggiungeranno bonus che gli faranno superare i 5 milioni a stagione.

De Laurentiis non ha preso bene la scelta del calciatore che in estate ha detto no a Lazio e Arabia Saudita aprendo al rinnovo con i partenopei. Rinnovo che non è mai arrivato e ora le parti sembrano destinate a separarsi. Secondo l'edizione odienra de La Gazzetta dello Sport, il patron dei campani è pronto a una mossa forte. Il centrocampista, secondo il quotidiano in rosa, potrebbe essere escluso dalla lista per la Champions League.