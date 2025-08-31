IL TABELLINO di Lazio Primavera - Bologna 1-0
PRIMAVERA 1 | 3ª giornata
Domenica 31 agosto 2025, ore 14:30
Stadio Mirko Fersini, Formello
Lazio Primavera - Bologna 1-0
LAZIO (4-3-3): Bosi; Calvani, Bordon, Bordoni, Ferrari; Cuzzarella (81' Cangemi), Farcomeni (72' Battisti), Pinelli (61' Santagostino); Gelli, Sulejmani (81' Carbone), Sana Fernandes (72' Ciucci). A disp: Giacomone, Ciucci, Battisti, Santagostino, Milillo, Trifelli, Canali, Montano, Carbone, Pernaselci, Cangemi. All.: Francesco Punzi.
BOLOGNA: Happonen, Puukko (81' Papazov), Barbaro (55' Mazzetti), Ferrari, Castaldo 72' (Negri), Lai (81' Krasniqi), Francioli (81' Castillo), Nesi, Armanini, Toroc, Tomasevic. A disp.: Franceschelli, Jaber, De Luca, Krasniqi, Mazzetti, Papazov, Castillo, Negri, Ndiaye, Tonin, Jaku. All.: Stefano Morrone
Arbitro: Gabriele Totaro (sez. Lecce); Assistenti: Fabrizi - Jorgji
Marcatori: 68' Sana Fernandes
Ammoniti: 56' Farcomeni, 63' Bordon; 29' Tomasevic, 40' Castaldo, 47' Francioli
Espulsi: /
Recupero: 2', 4'
