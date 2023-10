Caso scommesse | Tonali squalificato ma in campo? La situazione

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - Nonostante tutte le parti in causa siano al lavoro per cercare un patteggiamento rapido, Sandro Tonali rischia di dover aspettare per la sua sentenza. Il calciatore rischia uno stop di almeno 12 mesi per il caso scommesse, ma non è escluso che lo stop sia più lungo. Un passaggio importante e diverso rispetto a Fagioli sta nel fatto che il centrocampista attualmente gioca in Premier. Tonali ha violato le regole italiane, ma attualmente gioca in Premier. Dopo la sentenza, infatti, la decisione andrà comunicata alla Uefa e poi estesa a livello internazionale.

Come riporta l'edizione odierna de Il Corriere dello Sport, per Paratici, squalificato a 30 mesi per il caso plusvalenze, ci vollero quasi 2 mesi con la sentenza della Corte d’Appello il 20 gennaio e l’estensione in ambito internazionale dell’inibizione arrivata solo il 29 marzo. Se accadesse anche a Tonali, il centrocampista potrebbe giocare diverse partite con il Newcastle dopo il patteggiamento.