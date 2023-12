Lazio-Inter, il paragone di Sacchi: “Una Cinquecento contro una Ferrari”

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - È il giorno di Lazio-Inter, il big match sarà valido per la sedicesima giornata di Serie A. I nerazzurri faranno visita ai biancocelesti, il calcio d’inizio all’Olimpico è alle 20:45. Una sfida da mille emozioni che vede in gioco tre punti importanti: Inzaghi vorrà ribadire il proprio dominio, attualmente al comando della classifica, mentre Sarri spera di rivedere un segnale positivo da parte dei suoi. In merito, in un’intervista alla Gazzetta dello Sport, si è espresso Arrigo Sacchi, amico del tecnico toscano.

“La Lazio deve fare il suo gioco” è la prima cosa che ha precisato l’ex allenatore provando a immedesimarsi nei panni del collega biancoceleste. Approfondendo il discorso, guardando entrambe le rose non ha avuto dubbi su quale fosse la più forte alla luce anche del mercato condotto in estate: “La Lazio ha investito il 30% di quanto hanno investito i nerazzurri. Milinkovic non è stato rimpiazzato e Immobile non è al massimo”. Ciò non toglie la possibilità ai capitolini di poter portare a casa il risultato.

Quale potrebbe essere la chiave giusta? Il possesso palla, le doti tecniche potrebbero essere il punto di forza di Immobile compagni. Difficile arginare i meneghini, li considera “una Ferrari” a confronto con “una Cinquecento”. Felipe Anderson sarà determinante, “ha tecnica da vendere”, ma anche Luis Alberto può indirizzare la partita, “se si sacrificasse in fase di pressing, sarebbe il massimo”.

Poi, un consiglio alla difesa: “Devono stare attenti, non concedere spazio ma senza esagerare”. Per essere superiori, i padroni di casa dovranno concentrarsi sul “gioco collettivo”. Infine, ha concluso:“Serve un grandissimo spirito di sacrificio, bisogna che tutti diano l’anima”.

