Settore giovanile | Lazio, quattro su quattro nel weekend. Rinviata l’U18
Si conclude un weekend di successi per le compagini giovanili biancocelesti. Nel primo weekend del mese di Ottobre, le giovani aquile volano più in alto di tutte e fanno l'en plein: quattro vittorie in altrettante gare giocate. Si smuovono le classifiche ed arrivano due primati solitari.
L'Under 17 di Alessio Fazi espugna l'ostico campo dell'Empoli fermando così la capolista. La Lazio si aggiudica la sfida del 'Monteboro' 3 a 1 grazie ad una prestazione maiuscola della squadra ed alla doppietta di Tacchi ed al gol di Collura. Le aquile classe 2010 si prendono lo scontro diretto ed il gradino più basso del podio. I ragazzi di Simone Rughetti si impongono nella sfida casalinga contro il Palermo. L'Under 16 biancoceleste si aggiudica il match del Centro Sportivo 'La Borghesiana' con il risultato di 5 a 0. Le reti portano le firme di Interlandi, Scarabotti, Caputo, Girotti e Coppola. Quarto risultato utile consecutivo per le aquile classe 2011 (tre vittorie e un pareggio), difendono l'imbattibilità e rimangono salde al secondo posto della classifica. Vola più in alto di tutti l'Under 15 di Valerio Gualdaroni, la Lazio inanella il quarto successo consecutivo in altrettante giornate. I biancocelesti si impongono sui pari età del Palermo 4 a 1, mettono la firma sul match Zauri, Piras, Punzo e Mancini. La Lazio rimane in vetta alla classifica a punteggio pieno e in solitaria, approfittando dei passi falsi degli avversari. Terza vittoria consecutiva per le aquile classe 2013 di Igor Spiridigliozzi. La Lazio si prende il big match contro la Nuova Tor Tre Teste vincendo 2 a 0 grazie alla doppietta di Afonso Delgado. I biancocelesti guidano in solitaria la classifica del campionato Under 14 Regionali Eccellenza.
Si mette in archivio il primo weekend del mese di Ottobre, una due giorni di successi per le squadre biancocelesti, in attesa della sfida dell'Under 18. La squadra di mister Lombardi scende in campo giovedì, Lazio impegnata nella trasferta di Firenze.
I risultati nel dettaglio:
Under 18 Professionisti -5^ Giornata
FIORENTINA-LAZIO
Rinviata, Giovedì 8 Ottobre, ore 15, ‘Viola Park – Stadio Davide Astori’ – Bagno a Ripoli (Firenze)
Under 17 Serie A e B – 4^ Giornata
EMPOLI-LAZIO 1-3
Marcatori:14’pt, 23’st Tacchi (L), 44’st Collura (L), 45’st+2’ Giuliato (E)
EMPOLI: Flaccadori (GK), Orlando, Mantovani, Mazzantini (26’st Olivieri), Suljevic (31’st Crispino), Vysniauskas, Danesi (31’st Giuliato), Buyoyo, Pace (17’st Senja), Lodi (26’st Yzeiri), Menicagli (17’st Grisafi). A disp.: Carotenuto (GK), Boeri, Capitoni. All.: Tonelli.
LAZIO: Bekirov (GK), Ricci Gian. (26’st Scrofani), Tappi, Grisari, Monti M. (38’st Passardi), Veridiano, Tocci, Sulaj (26’st Maglione), Tacchi (38’st Tolomeo), Mistretta (13’st Ricci Gab.), Nedev (1’st Collura). A disp.: Palombi (GK), Rago, Miarelli. All.: Fazi.
NOTE: 15’st espulso Buyoyo (E)
Under 16 Serie A e B - 4^ Giornata
LAZIO-PALERMO 5-0
Marcatori: 30’pt Interlandi (L), 33’pt Scarabotti (L), 43’pt Caputo (L), 15’st Girotti (L), 41’st Coppola (L)
LAZIO: Mocci (GK), Scarabotti (27’st Alvaro), Iacomino (11’st Gioia), Morresi, Boveri (27’st Pillera), Casali, Interlandi (16’st Di Palma), Kerxhaliu (16’st Gambino), Bacchi (16’st Coppola), Pellegrino (11’st Girotti), Caputo (11’st Radu). A disp.: La Corte (GK). All.: Rughetti.
PALERMO: Chiaracane (GK), Olayuwola (11’st Sugamiele), Lima (16’st Caruso Sam.), De Caro, Pusateri, Miceli, Puleo (25’st Caruso A.), Utro (25’st De Luca), Di Simone (11’st Irienti), Carmicino (16’st Lo Monaco), De Caro. A disp.: Caruso Sal. (GK). All.: Sgambato.
UNDER 15 Serie A e B – 4^ Giornata
LAZIO-PALERMO 4-1
Marcatori: 5’pt Zauri (L), 10’pt Piras, 16’pt Punzo (L), 26’pt rig. Mancini (L), 39’pt Guardanella (P)
LAZIO: Folgori (GK) (32’st Jiboc (GK)), Rufo, Mazzei (32’st Coccia), Zauri, Giampaolo (32’st Toci), Vender (10’st Carboni), Licciardello (1’st Sciarpelletti), Mancini (23’st Scorzafave), Kone, Piras, Punzo (10’st Vinci). A disp.: Spoletini. All.: Gualdaroni.
PALERMO: Sall Seydina (GK) (29’st Amato (GK)), Lo Verso (17’st Ambrosecchia), Fundarò, Bernava (1’st La Rosa), Cirafici, Culella (1’st Rinaudo), Fiume, Principe, De Nuzzo, Mandarino (1’st Taormina), Giurdanella (19’st Dorandricchia). A disp.: / All.: Cusimano.
UNDER 14 Regionali Eccellenza - 3^ Giornata
LAZIO-NUOVA TOR TRE TESTE 2-0
Marcatori: 22’pt, 32’pt Afonso Delgado (L)
LAZIO: Iaquinta (GK), Formosa, Parravano, Ciamberlano, Calcopietro, Natali, Greco (18’st Brancato), Afonso Delgado (15’st Ndoci), Rossi N. (35’st Iembo), Luttazi (10’st Bachiocchi), De Francesco (24’st Vollaro). A disp.: Presutti (GK), De Antoniis, Rossi C., Njie. All.: Spiridigliozzi.
NUOVA TOR TRE TESTE: Cinotti (GK), Sibio, Fallivi (14’st Abbate), Foschi (6’st Senuca), Domenicone (32’st Verginelli), Marinucci, Cappetta (28’st Gresta), Guernier (18’st Perlopo), Martino (26’st Giovannini), Augenti (1’st Morini), Giugliano. A disp.: Tollo (GK), Giuliano. All.: Marra.